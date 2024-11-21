Уровень погодной опасности повышен до оранжевого в Москве из-за сильного ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уровень погодной опасности в Москве повысили до оранжевого из-за сильного ветра. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Предупреждение действует с 12:00 21 ноября до 03:00 22 ноября.

"Ожидается очень сильный ветер порывами 20–25 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение введено в Подмосковье, где порывы ветра могут достичь 22–27 метров в секунду.

Между тем, по данным синоптиков, до 22 ноября в Москве ожидаются сильный дождь, мокрый снег. При этом пик штормового ветра наступит с 17:00 до 22:00 21 ноября.

На фоне непогоды водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон.

Кроме того, в связи с такими прогнозами столичные службы были переведены в режим повышенной готовности. На улицах города организовано дежурство бригад и техники Мосводостока. Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний.

