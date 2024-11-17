Дом по реновации на 288 квартир построят на Варшавском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой комплекс по программе реновации площадью порядка 33 тысяч квадратных метров появится в Нагорном районе. Его построят по адресу Варшавское шоссе, земельный участок № 90/1, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Участок под строительство сформирован на месте сноса двух расселенных домов. В новостройке из пяти секций переменной этажности будет 288 квартир площадью свыше 17 тысяч "квадратов", а также подземная парковка на 96 автомобилей. В данный момент строители выносят и перекладывают инженерные сети, рассказал Овчинский.

На первых этажах ЖК обустроят помещения для консьержа и колясочные, откроют магазины, различные сервисы, ПВЗ и другие объекты. Фасад отделают керамогранитными плитами терракотового и серого оттенков. Там же установят корзины для кондиционеров, а входные группы украсит витражное остекление. Вблизи дома сделают зону отдыха, спортивную и детскую площадки, также проведут озеленение.

ЖК возведут неподалеку от станции метро "Варшавская" БКЛ. Кроме того, в непосредственной близости будут находиться школа, детский сад и объекты бытовой инфраструктуры.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что комитет выдал разрешение на строительство дома в конце октября. Программу выездных проверок составят после того, как застройщик направит в ведомство извещение о начале строительно-монтажных работ. На всех этапах строительства ход работ и качество материалов будут оценивать инспекторы комитета, уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Новогирееве также появится новостройка по реновации площадью 47 тысяч "квадратов". Дом построят по адресу Кусковская улица, владение 25. Вокруг здания организуют развитую социальную и транспортную инфраструктуру.