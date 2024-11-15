Жилой дом по программе реновации появится в Новогирееве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Многоквартирный дом площадью 47 тысяч квадратных метров по программе реновации появится в районе Новогиреево. Об этом сообщила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская, передает сайт мэра и правительства Москвы.

Дом возведут на Кусковской улице, владение 25. Для этого выделен участок площадью около 1,5 гектара. Вокруг здания организуют развитую социальную и транспортную инфраструктуру.

Москомархитектура уже подготовила градостроительный план участка. В проекте бюджета на три года заложено 1,2 триллиона рублей.

Между тем в Бескудниковском районе появилась новостройка площадью более 17 тысяч квадратных метров. Она расположена по адресу Коровинское шоссе, дом 12. По словам главы департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, это уже 14-й жилой комплекс, построенный по программе реновации в районе. В данный момент дом готовится к заселению.

Овчинский подчеркнул, что новостройка рассчитана на 306 квартир, пять из которых адаптировали для маломобильных жильцов. ЖК состоит их трех секций разной этажности, в каждой установлено по два лифта. В подъездах оборудованы помещения для консьержа и колясочные, а на первых этажах откроются магазины, аптеки и другие объекты. Недалеко от нового дома расположены станция "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии метро, больницы, детский сад и школа.

