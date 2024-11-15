Жители 880 старых домов получили квартиры в новостройках Москвы по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 147 тысяч москвичей, проживающих в 880 старых домах, оформили документы на получение квартиры в новостройках по программе реновации. Из них свыше 17,4 тысячи граждан из 353 старых зданий уже расселены с начала года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что участники программы реновации получают новые квартиры в тех же районах, где жили раньше. Исключением стали Зеленоград и ТиНАО. Там граждан переселяют в пределах округа. При этом расселенные старые здания демонтируют, а на их месте строят новостройки.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что с начала реализации программы реновации активнее расселение осуществляется на юго-востоке Москвы. Там около 27,1 тысячи человек из 146 домов получили новое жилье.

"На востоке города оформление документов завершили свыше 19,7 тысячи москвичей – это 100 процентов жителей 126 старых зданий, а на западе – почти 18 тысяч горожан из 111 таких домов", – добавил Гаман.

С начала реализации программы реновации переселение началось в 1 074 домах, из них 812 уже полностью переехали в новые квартиры. Больше всего таких зданий в ЮВАО – 134, в ВАО – 114, а в ЗАО – 106. В стадии проектирования и строительства находятся около 460 новостроек, подытожил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее стало известно, что в Останкинском районе построят жилой дом по реновации. Его площадь составит почти 70 тысяч "квадратов". Он расположится неподалеку от станции "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии метро по адресу улица Академика Королева, владения 16–26.

