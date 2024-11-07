Дом по программе реновации возведут на Шушенской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом по программе реновации будет возведен на Шушенской улице в Москве. Москомархитектура уже выпустила градостроительный план на его строительство, сообщила председатель комитета Юлиана Княжевская, передает портал мэра и правительства столицы.

Здание построят на земельном участке площадью 0,3 гектара. При этом площадь самой застройки составит 13,2 тысячи квадратных метров, уточнила она. Кроме того, дом построят в транспортной доступности от станции "Бабушкинская" Калужско-Рижской линии метро.

В Лосиноостровском районе в целом развитая сеть наземного общественного транспорта и есть вся необходимая городская инфраструктура, в которую входят детские сады, школы, поликлиники, больницы и развлекательно-досуговые центры. Благодаря чему горожане получат не только новые просторные квартиры, но и детские площадки, зоны отдыха как во дворе, так и в Бабушкинском парке, который расположен в 200 метрах от будущего дома.

По словам главы столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, всего в районе планируется расселить 68 старых домов, в которых проживают более 12 тысяч москвичей. В рамках реновации, продолжил он, также озеленят придомовые территории новостроек, там оборудуют детские и спортивные площадки для досуга горожан.

Тем временем в ЮВАО на месте старых домов стартовало строительство 30 новостроек по программе реновации. Общая площадь квартир в них превысит 490 тысяч квадратных метров.

Этот округ является одним из лидеров по переселению жителей из старого жилого фонда в новостройки. Так, на сегодня на юго-востоке столицы расселено 135 домов, 81 из которых уже демонтирован. При этом всего по программе реновации там предстоит расселить 818 домов.