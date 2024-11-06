На месте старых домов в ЮВАО появятся 30 новостроек по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Юго-Восточном административном округе столицы на месте старых домов ведется строительство 30 новостроек по программе реновации. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, ЮВАО является одним из лидеров по переселению жителей из старого жилого фонда в новостройки.

"Так, на сегодня на юго-востоке столицы расселено 135 домов, 81 из которых уже демонтирован. Сейчас на месте сноса возводят 30 новостроек. Общая площадь квартир в них превысит 490 тысяч квадратных метров", – сказал Ефимов, подчеркнув, что это позволит предоставить новое жилье примерно 17 тысячам горожан.

Всего по программе реновации в ЮВАО предстоит расселить 818 домов. Как, в свою очередь, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, новостройки находятся в семи районах округа. Лидером стал район Кузьминки. Здесь строят 10 жилых комплексов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что в 135 расселенных домах в ЮВАО проживали более 24,6 тысячи человек.

"На юго-востоке Москвы правообладателями новых квартир стали почти 6,1 тысячи горожан из 31 полностью расселенного дома в районе Люблино, в Кузьминках – более 5,8 тысячи жителей из 29 окончательно освобожденных зданий", – сказал Гаман.

Также в Нижегородском районе договоры заключили более 3,5 тысячи горожан, в районе Лефортово – свыше 2,5 тысячи жителей.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнил, что с начала года комитет оформил разрешения на возведение в ЮВАО семи домов. Новостройки появятся в районах Выхино-Жулебино и Люблино, а также в Кузьминках и Рязанском.

Ранее новостройка по программе реновации появилась в проезде Черепановых, в столичном районе Коптево. На первом этаже разместят магазины, сервисы, пункты выдачи заказов и другие организации. Вокруг здания было выполнено благоустройство, включая установку детской площадки, места для отдыха и спортивной зоны.