Новостройка по программе реновации появилась в Коптеве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Новостройка по программе реновации появилась в проезде Черепановых, в столичном районе Коптево. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Владислав Овчинскинского.

"Жилой комплекс расположен в пешей доступности от станций Коптево и Лихоборы МЦК", – указал он.

Здание, получившее номер 54А, представляет собой односекционный дом на 119 квартир с подземной стоянкой на 88 автомобилей. Первый этаж новостройки нежилой, здесь разместят магазины, сервисы, пункты выдачи заказов и другие организации.

Для вписывания дома в уже сложившийся ансамбль Коптева фасады ЖК выполнены из навесных панелей, облицованных клинкерной плиткой. Вокруг новостройки было выполнено благоустройство, включая установку детской площадки, места для отдыха и спортивной зоны.

"Всего на площадке состоялось 13 контрольно-надзорных мероприятий. <...> По результатам итоговой проверки было оформлено заключение о соответствии дома в проезде Черепановых проектной документации", – указал председатель комитета государственного строительного надзора Антон Слободчиков.

Ранее Москомархитектуры выпустило градостроительный план земельного участка площадью 0,5 гектара, на котором разместят еще одну новостройку. Дом по программе реновации возведут в районе Новогиреево, на Кусковской улице. Недалеко от него расположена станция Кусково МЦД-4, а также Кусковский лесопарк.

