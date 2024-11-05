Жители 246 домов в Москве завершили оформление документов на квартиры по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За первые 9 месяцев жители всех квартир 246 старых домов заключили договоры на получение новых по программе реновации в Москве, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о свыше 39 300 горожан, которые получили новое жилье в 203 жилых комплексах. Кроме улучшения условий жилья, москвичи получают благоустроенную придомовую территорию и всю необходимую инфраструктуру, расположенную у домов.

"Текущие показатели программы на 73% превышают значения аналогичного периода 2023 года, когда к концу сентября завершилось оформление договоров с жителями 142 расселенных домов", – напомнил Ефимов.

Больше всего оформивших квартиры по реновации отмечается в ЮВАО, ЗАО и ВАО, сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его информации, только на юго-востоке Москвы квартиры получили более 11 800 горожан, а на западе – еще свыше 5 200 человек.



"В ВАО правообладателями квартир в новостройках стали более 5 тысяч горожан", – заключил Гаман.

Ранее в столице согласовали проект дома по программе реновации на 533 квартиры, которую возведут в 1-м квартале Капотни. Для его возведения снесут четыре расселенных дома, включенных в программу реновации.

Первый корпус будущего дома будет состоять из двух 9-этажных секций и двух 12-этажных, второй корпус – двух 11-этажных и двух 15-этажных.

