Еще один дом появится в районе Текстильщики по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Еще одна новостройка по программе реновации появится в районе Текстильщики, сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

Дом будет построен по адресу улица Малышева, владение 26, корпус 1. К настоящему моменту был выпущен градостроительный план земельного участка, площадь которого составляет 0,41 гектара.

"На территории планируют построить многоквартирный жилой дом предельной площадью 26 тысяч квадратных метров. Участок находится в пешей доступности от станции "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии метро и городского вокзала Печатники", – приводит слова Княжевской портал мэра и правительства Москвы.

Неподалеку от нового дома также находятся несколько учебных заведений и центров детского творчества.

Вместе с тем в столице согласовали проект дома по программе реновации на 533 квартиры, новая постройка будет находиться по адресу 1-й квартал Капотни, владение 4. Первые этажи здания, помимо вестибюлей жилой части, будут отданы под помещения коммерческого и социального назначения с отдельными входами.