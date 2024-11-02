02 ноября, 13:58Мэр Москвы
Собянин объяснил, как программа реновации помогает сокращать углеродный след
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Обновление жилого фонда по столичной программе реновации способствует сокращению углеродного следа в городе, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Новые дома в Москве проектируются при использовании современных конструктивных решений. Например, были усовершенствованы инженерные системы и тепловая защита зданий.
Мэр подчеркнул, что исследования подтверждают эффективность программы. Так, новостройки в сравнении со старым жильем потребляют в 2 раза меньше энергии. Сокращение энергопотребления в рамках реновации эквивалентно снижению углеродного следа на 32 миллиона тонн за 30 лет, отметил Собянин.
Ранее градоначальник учредил новые премии в области экологии и охраны окружающей среды. Их соискателями могут стать специалисты-экологи и волонтеры, реализующие природоохранные проекты в Москве.
Так, с текущего года премии будут присуждаться в номинациях "Зеленые и природоподобные решения", "Цифровизация экологических решений", а также "Экологическое волонтерство", "Экологическое просвещение" и других. Сумма вознаграждения за первое место – один миллион рублей, за второе – 500 тысяч рублей, за третье – 300 тысяч рублей.
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