Собянин объяснил, как программа реновации помогает сокращать углеродный след

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Обновление жилого фонда по столичной программе реновации способствует сокращению углеродного следа в городе, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Новые дома в Москве проектируются при использовании современных конструктивных решений. Например, были усовершенствованы инженерные системы и тепловая защита зданий.

Мэр подчеркнул, что исследования подтверждают эффективность программы. Так, новостройки в сравнении со старым жильем потребляют в 2 раза меньше энергии. Сокращение энергопотребления в рамках реновации эквивалентно снижению углеродного следа на 32 миллиона тонн за 30 лет, отметил Собянин.

Ранее градоначальник учредил новые премии в области экологии и охраны окружающей среды. Их соискателями могут стать специалисты-экологи и волонтеры, реализующие природоохранные проекты в Москве.

Так, с текущего года премии будут присуждаться в номинациях "Зеленые и природоподобные решения", "Цифровизация экологических решений", а также "Экологическое волонтерство", "Экологическое просвещение" и других. Сумма вознаграждения за первое место – один миллион рублей, за второе – 500 тысяч рублей, за третье – 300 тысяч рублей.

