Собянин поручил усилить контроль за вывозом строительных отходов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поручил усилить контроль за вывозом отходов строительства и сноса. В первую очередь это касается частных инвесторов и перевозчиков, передает портал мэра и правительства Москвы.

Перевозчики будут обязаны оснащать самосвалы трекерами GPS/ГЛОНАСС и датчиками контроля состояния кузова с передачей данных в информационную систему "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов". Требования к аппаратуре установят профильные органы исполнительной власти столицы. Более того, предусматривается возможность контроля за перемещением отходов с помощью дорожных камер.

Новое постановление повысит прозрачность процессов вывоза строительных отходов и снизит вероятность нарушений в этой сфере. Оно также будет способствовать улучшению экологии в Москве и соседних регионах.

В июне мэр подписал закон о штрафах за нарушения порядка обращения с отходами строительства и сноса. Так, для физлиц предусмотрены штрафы в размере от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч, для юрлиц – от 100 до 250 тысяч. За повторное нарушение штрафы для физлиц составят от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 40 тысяч, для юрлиц – от 250 до 300 тысяч.