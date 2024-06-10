Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал закон о штрафах за нарушения порядка обращения с отходами строительства и сноса. Соответствующий документ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

За нарушения этого закона для физлиц предусмотрены штрафы в размере от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 250 тысяч рублей. За повторное нарушение размер штрафа для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 250 до 300 тысяч рублей.

До этого закона были предусмотрены штрафы только за транспортирование и размещение отходов строительства и сносов без разрешения на их перемещение. Однако это не охватывало все возможные нарушения в этой сфере.

Ранее сообщалось, что в Воскресенском районе Подмосковья построят завод по энергетической утилизации отходов. Предприятие оснастят отечественным оборудованием – от турбины до фильтров, которые улавливают твердые частицы после сжигания мусора. По словам специалистов, на заводе реализуют лучшие мировые разработки в области обращения с отходами.