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09 декабря, 07:00

Город

Новый завод по утилизации отходов возведут в Воскресенском районе Подмосковья

Новый завод по утилизации отходов возведут в Воскресенском районе Подмосковья

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В Подмосковье, в Воскресенском районе, строят уникальный завод. На этом предприятии специалисты будут заниматься энергетической утилизацией отходов.

Отмечается, что завод оснащен уникальным российским оборудованием – от турбины до фильтров, которые улавливают твердые частицы после сжигания отходов. Эксперты рассказали, что на предприятии будут реализованы лучшие мировые разработки в области обращения с отходами.

Как это повлияет на экологию столичного региона? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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