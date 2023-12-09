Новый завод по утилизации отходов возведут в Воскресенском районе Подмосковья

В Подмосковье, в Воскресенском районе, строят уникальный завод. На этом предприятии специалисты будут заниматься энергетической утилизацией отходов.

Отмечается, что завод оснащен уникальным российским оборудованием – от турбины до фильтров, которые улавливают твердые частицы после сжигания отходов. Эксперты рассказали, что на предприятии будут реализованы лучшие мировые разработки в области обращения с отходами.

Как это повлияет на экологию столичного региона? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.