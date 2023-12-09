В Москве 10 и 11 декабря ожидаются аномальные морозы – МЧС

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайшие дни среднесуточная температура воздуха опустится на 7–10 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

В связи с резким понижением температуры гражданам рекомендуется одеваться по погоде: не оголять на улице щеки, уши, нос, запястья и щиколотки. В МЧС советуют не стоять на морозе, стараться укрыться от ветра в помещениях.

Помимо этого, в МЧС отметили, что, придя с мороза в теплое помещение, лучше дать организму привыкнуть к изменению температуры.

В свою очередь, автомобилистам рекомендуется проверить исправность узлов и агрегатов автомобиля.

"Необходимо иметь с собой заряженный телефон, запас топлива и теплые вещи, а также буксировочный трос, инструменты для проведения ремонтных работ на случай поломки автомобиля", – напомнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из-за морозов в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности. Среднесуточная температура воздуха составляет минус 14–17 градусов. Городские службы и ЦОДД работают в усиленном режиме. При необходимости они помогут автомобилистам завести машину.