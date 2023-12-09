Коммунальные службы Москвы продолжают работы по вывозу снега

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Коммунальные службы столицы продолжают вывозить снег. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Там уточнили, что специалисты непрерывно мониторят состояние улиц и дорог, а также проводят работы в соответствии с погодой. С дворовых территорий продолжается вывоз снега.

Ранее сообщалось, что столичные крыши очищают от снега 13 тысяч кровельщиков. Так, в районе Арбата 150 человек чистят крыши круглые сутки. Кроме того, рабочие следят и за безопасностью пешеходов, пропускают их строго за сигнальной лентой.

9 декабря в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и снег, также может образоваться гололедица.

По словам синоптиков, в городе днем температура воздуха будет колебаться от -14 до -12 градусов, в области – от -17 до -12 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба.

Кроме того, до вечера 9 декабря из-за морозов в столице продлили оранжевый уровень погодной опасности.

Московские коммунальщики следят за состоянием дорожно-уличной сети столицы