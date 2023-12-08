Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за морозов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице сохраняются аномальные морозы, из-за чего оранжевый уровень погодной опасности продлен до вечера 9 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в столице среднесуточная температура воздуха фиксируется на 7–10 градусов ниже нормы, а в Подмосковье – до 14 градусов ниже климатической нормы.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что последний морозный день в столичном регионе ожидается в субботу, 9 декабря, передает радиостанция "Говорит Москва".

По его словам, днем температура воздуха понизится до минус 12–14 градусов, а ночью – до минус 18 градусов.

"В субботу с утра подойдет фронтальная зона с юга, местами небольшой умеренный снег. На 3–5 сантиметров подрастут сугробы в Москве", – рассказал синоптик.

В воскресенье, 10 декабря, столбики термометров опустятся до минус 12 градусов в дневные часы, а также ожидается небольшой снег.

Ранее он сообщал, что в предстоящие выходные будет аномально высокое атмосферное давление. Это может негативно сказаться на самочувствии горожан.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что прошедшая осень стала второй по температурным значениям среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений в России. Самая теплая осень была в 2020 году, добавил синоптик.

До 18 градусов мороза ожидается в столичном регионе в ночь на 9 декабря