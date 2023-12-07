Синоптик рассказал о снегопаде 9 декабря в южной половине ЦФО

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о погоде в Центральном федеральном округе, сообщает RT.

Он подчеркнул, что из-за инверсии в антициклоне сформировалась тонкая облачность, которая прикрыла не только Московскую область, но также Владимирскую и Ярославскую.

По словам синоптика, обратный ход температуры создает некий парниковый эффект, в результате чего возникает тонкая прослойка облаков, которая как раз и прикрыла Москву и Подмосковье как одеялом.

"Поэтому сегодня было даже существенно теплее, не так выхолодило к утру, как в прошлые ночи", – сказал Шувалов.

Он сообщил, что в субботу, 9 декабря, снегопада стоит ждать только в южной половине Центрального федерального округа. Там поднимается фронтальная зона от турецкого циклона.

"Так что небольшой снег и температура в южной половине от Тулы – минус 12–17 градусов, а Воронеж, Курск и Белгород – минус 4–9 градусов. Но это действительно только на один день. Снег я назвал бы скорее умеренным и не давал бы ему категории "сильный", – заключил синоптик.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что жителей столицы в предстоящие выходные, 9 и 10 декабря, ожидает облачная погода без осадков с температурой воздуха более чем на 7 градусов ниже нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что прошедшая осень стала второй по температурным значениям среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений в России. Самая теплая осень была в 2020 году, добавил синоптик.

Перепады температур зимой в Москве предрекли в Гидрометцентре России