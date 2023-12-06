Вильфанд сообщил о невероятном температурном событии в минувшем ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Впервые в минувшем ноябре выявили рост суточной температуры в среднем по всей планете на два градуса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Согласно его данным, это произошло 17 и 18 ноября. По словам синоптика, в 2023 году ученые впервые начали оценивать температуру на Земле посредством данных спутников дистанционного зондирования планеты.

Для российских метеорологов подобная система еще не совсем привычна, уточнил метеоролог. Свои данные он взял у Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Вильфанд назвал эту информацию очень точной.

Вместе с тем он рассказал о парижском соглашении, согласно которому глобальная температура повысится не более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, в крайнем случае – на два. При этом Вильфанд уточнил, что речь идет о суточной температуре.

Ранее научрук Гидрометцентра рассказал, что минувшая осень стала второй по температурным значениям среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений в стране. Наиболее теплая осень была выявлена в 2020 году, поделился он. Синоптик также назвал неоднородной погоду в ноябре.

Синоптики спрогнозировали снежный Новый год в Москве