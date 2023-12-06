Синоптик предупредил об аномальном холоде в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномальных морозах в России. Об этом сообщает RТ.

По его словам, на данный момент более 60% территории РФ находится в области аномального мороза.

"Сейчас стационарный антициклон, который находится северо-восточнее Москвы, над Волгой, над Уралом, он определяет погоду на огромной территории", – уточнил он.

Так, в Архангельской области и Коми столбики термометров достигли таких показателей, которые на 12–18 градусов ниже нормы. При этом на севере Центрального федерального округа (ЦФО) температура будет на 15–17 градусов ниже нормы, а в Бурятии и Якутии – до минус 40 градусов.

Ранее оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов ввели в Москве и Подмосковье. В Гидрометцентре России сообщили, что с 5 по 9 декабря в столице и области прогнозируется аномально холодная погода с температурой на 7–14 градусов ниже нормы.

Так, 8 декабря ожидается до минус 16 градусов, а в субботу и воскресенье, 9 и 10 декабря, столбики термометров достигнут отметки в минус 18 градусов днем, ночью – до минус 20 градусов.



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