Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов ввели в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Как сказано в сообщении, с 5 по 9 декабря в Москве и Московской области прогнозируется аномально холодная погода с температурой на 7–14 градусов ниже нормы. В связи с этим предупреждение об оранжевом уровне погодной опасности продлится до 23:00 8 декабря.

Так, 8 декабря ожидается до минус 16 градусов, а в субботу и воскресенье, 9 и 10 декабря, столбики термометров достигнут отметки в минус 18 градусов днем, ночью – до минус 20 градусов.

Отметим, что до 6 декабря в Подмосковье также объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы на дорогах.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области начались аномальные холода. 5 декабря температура в Московской области опускалась до минус 17 градусов, а в столице – до минус 10 градусов. Морозы будут продолжаться до 10–11 декабря. Самый холодный день будет 10 декабря: до минус 22 – минус 23 градусов.



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