Синоптик заявил, что прошедшая осень в РФ стала второй среди самых теплых

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Прошедшая осень стала второй по температурным значениям среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений в России. Самая теплая осень была в 2020 году, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает "Интерфакс".

Он отметил, что ноябрь 2023 года стал четвертым по средней температуре за месяц. Теплее в ноябре было только в 2020, 2013 и 1924 годах.

При этом синоптик подчеркнул, что погода в ноябре была неоднородной. В начале ноября температура больше соответствовала значениям сентября и октября, а во второй половине приближалась к зимним значениям, заключил Вильфанд.

Ранее оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов ввели в столичном регионе. В Гидрометцентре заявили, что с 5 по 9 декабря в Москве и области прогнозируется аномально холодная погода с температурой на 7–14 градусов ниже нормы.

Например, 8 декабря ожидается до -16 градусов, а 9 и 10 декабря температура опустится до -18 градусов днем, ночью – до 20 градусов ниже ноля.

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