Москвичей предупредили об аномально высоком атмосферном давлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная погода и небольшой снег ожидаются в столичном регионе в выходные, 9 и 10 декабря, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По его словам, температура воздуха, как и прогнозировалось, будет ниже нормы. Столбики термометров днем опустятся до 12–17 градусов мороза, ночью – до 15–20. При этом атмосферное давление будет очень высоким, что может негативно сказаться на самочувствии горожан.

На следующей неделе ожидается небольшое потепление. Морозы должны ослабеть, однако погода останется зимней.

Ранее жителей Москвы и всего столичного региона предупредили, что три ближайших дня могут стать самыми морозными с начала зимы. По прогнозу синоптиков, показатели термометров в пятницу и предстоящие выходные будут на 10–12 градусов ниже климатической нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что прошедшая осень стала второй по температурным значениям среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений в России. Самая теплая осень была в 2020 году, добавил синоптик.

Перепады температур зимой в Москве предрекли в Гидрометцентре России