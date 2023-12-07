Аномальные морозы ожидаются в Москве в ближайшие три дня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей Москвы и всего столичного региона предупредили, что три ближайших дня могут стать самыми морозными с начала зимы. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По прогнозу ведомства, показатели термометров в пятницу и предстоящие выходные будут на 10–12 градусов ниже климатической нормы.

"А отклонение от нормы даже на 7 градусов – это уже опасная погода", – объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура до минус 18 градусов ожидается в Москве в ночь на 8 декабря, а в области – до минус 19. При этом в некоторых районах показатели могут опуститься до минус 25 градусов. В дневное время в столичном регионе температура будет колебаться в диапазоне от минус 13 до минус 18 градусов. Может установиться солнечная погода без осадков.

Ночью 9 декабря в области станет еще морознее – ожидается температура до минус 21 градуса, днем – от минус 12 до минус 17 градусов. Синоптики предупреждают о сильном ветре, скорость которого может составить 11 метров в секунду.

До минус 20 градусов прогнозируется в ночное время 10 декабря. Однако, по данным Гидрометцентра, днем станет теплее – от минус 9 до минус 14 градусов. В этот день может начаться снегопад.

В начале грядущей недели температурный фон станет чуть выше. Ночью будет на уровне минус 15 градусов, а днем – от минус 8 до минус 13 градусов. При этом синоптики призывают москвичей готовиться к ветреной и пасмурной погоде. Среднесуточные показатели по-прежнему будут ниже нормальных значений на 5–6 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о погоде в Центральном федеральном округе. Он подчеркнул, что из-за инверсии в антициклоне сформировалась тонкая облачность, которая прикрыла не только Московскую область, но также Владимирскую и Ярославскую.



По словам синоптика, обратный ход температуры создает некий парниковый эффект, в результате чего возникает тонкая прослойка облаков. Согласно его прогнозу, в субботу, 9 декабря, снегопада стоит ждать только в южной половине ЦФО.



Морозы усилятся в столице в ночь на 8 декабря