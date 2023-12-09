Москвичам рассказали о погоде 9 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В субботу, 9 декабря, в столичном регионе прогнозируются облачная погода и снег. Также возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр РФ.

По информации синоптиков, в Москве днем температура воздуха будет от -14 до -12 градусов, в области – от -17 до -12 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба.

Ранее сообщалось, что из-за холодов в столице продлили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до вечера 9 декабря.

Как уточнили метеорологи, в Москве среднесуточная температура зафиксирована на 7–10 градусов ниже нормы, а в Подмосковье – до 14 градусов ниже нормы.

Кроме того, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что в выходные, 9 и 10 декабря, ожидается аномально высокое атмосферное давление. Оно может негативно сказаться на самочувствии жителей столичного региона.

Синоптики заявили о метели и аномальных морозах на выходные в Москве