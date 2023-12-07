Московская компания переработала более 30 тысяч тонн вышедшей из строя электроники

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Промышленный комплекс Москвы за девять месяцев этого года утилизировал на 18% больше электроники, чем за аналогичный период прошлого года. За три квартала было утилизировано более 30 тысяч тонн электротехнического оборудования. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, передает портал mos.ru.

Он напомнил, что компании города продолжают поддерживать экологическую политику Москвы. По словам Овчинского, они переходят на экотехнологии, сокращают использование ресурсов. Для этого предприятия вовлекают отходы во вторичный оборот.



Промышленный комплекс "Вторалюминпродукт", осуществляющий сбор и утилизацию всех видов металлосодержащих отходов, входит в число таких компаний.

Компания осуществляет деятельность уже более 25 лет. Комплекс способен перерабатывать до 650 тысяч тонн всех видов металлосодержащих отходов в год. Отмечается, что предприятие задействует современные технологии, которые позволяют извлекать до 98% черных и цветных металлов. Их можно задействовать повторно при создании промышленных и бытовых товаров.

Как уточнил гендиректор предприятия Илья Качапин, рост объема утилизации электроники связан в первую очередь с увеличением ее сбора. Компания работает не только с госучреждениями федерального и регионального уровня, а сотрудничает с производителями и эксклюзивными дистрибьюторами оборудования, бытовой и оргтехники, среди которых есть и столичные фирмы.

Ранее стало известно, что столичный производитель "Промприбор-Р" приступил к серийному выпуску нового газоанализатора. По словам Овчинского, моделью моногазового газоанализатора "Альфа-1" будут обеспечивать сотрудников опасных производственных объектов, пожарно-спасательных и коммунальных служб.

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