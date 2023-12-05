Артисты проекта "Музыка в метро" продолжат выступать на выставке-форуме "Россия"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Артисты проекта "Музыка в метро" продолжат выступать в пространстве Москвы на Международной выставке-форуме "Россия", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новый цикл концертов пройдет с 5 по 13 декабря в павильоне № 75 на ВДНХ. Начало всех программ – в 18:30.

5 декабря состоится выступление аккордеониста Юрия Пашалы, который исполнит классические мелодии, французский шансон, музыку военных лет. 6 декабря сыграет скрипач Александр Демидов. Он исполняет как авторские инструментальные произведения, так и хиты поп- и рок-музыки.

12 декабря выступит Антонина Синицина, которая виртуозно владеет балалайкой и исполняет народные песни. 13 декабря состоится концерт профессиональной арфистки Татьяны Виговской. Она сыграет для посетителей выставки-форума классику, арфовую романтику, популярные мелодии, музыку из кинофильмов и джазовые композиции.

На Южном речном вокзале стартовали прослушивания шестого сезона проекта "Музыка в метро". В рамках предыдущих пяти сезонов состоялись более 350 тысяч выступлений. Смотр музыкантов завершился 24 ноября.



Прослушивания нового сезона проекта "Музыка в метро" стартовали в Москве