Прослушивания шестого сезона "Музыки в метро" начались на Южном речном вокзале

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На Южном речном вокзале стартовали прослушивания шестого сезона проекта "Музыка в метро". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"С 20 по 24 ноября музыканты продемонстрируют свои таланты профессиональному жюри", – говорится в сообщении.

Оценивать выступления участников будут заслуженная артистка РФ Нина Шацкая, экс-солист группы "Корни" Павел Артемьев, заместитель гендиректора Московского международного Дома музыки по концертной деятельности Евгений Черников и другие эксперты.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что желание участвовать в шестом сезоне проекта изъявили почти 1 000 человек. Этот показатель стал рекордным.

Прием заявок завершился 12 ноября. В прошлом сезоне проекта приняли участие 254 музыканта. Всего же за пять сезонов проекта состоялось более 350 тысяч выступлений в метро.



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