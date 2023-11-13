Собянин назвал самые яркие культурные проекты столичного метро

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Столичный метрополитен активно сотрудничает с театрами, музеями и другими культурными учреждениями города. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

"Еще в 2016 году совместно с Третьяковской галереей был организован образовательный проект "Интенсив ХХ", благодаря которому пассажиры могут прямо в пути познакомиться с русским искусством", – рассказал мэр.

Всего же за последние десять лет на станциях метро организовали более 50 крупных культурных мероприятий, которые посетили несколько тысяч человек. Обычно события проходят ночью, а площадки монтируют в день мероприятий.

В частности, в 2015 году на станции метро "Новослободская" провели "Ночь йоги в метро". В 2017 году в честь празднования 82-летия метро на станции "Деловой центр" состоялся предпоказ мировой премьеры оперы-оратории "Сильмариллион. Памяти Толкина".

В 2021 году ко Дню Победы на станции "Парк Победы" организовали премьерный показ фильма "Девятаев". В 2022 году на "Маяковской" провели показ коллекций молодых дизайнеров в рамках "Московской недели моды".

Собянин заключил, что организация в метрополитене различных мероприятий сделала его важным культурным пространством города.

Помимо этого, в столице действует проект "Музыка в метро", в рамках которого на станциях выступают известные российские звезды. Ранее на "Курской" перед пассажирами выступила певица Zivert. Артистка исполнила песни из нового альбома "В мире веселых" и уже известные хиты.



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