Третий сезон проекта "Фабрика музыки" завершился в Москве

Фото: департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы

Третий сезон проекта "Фабрика музыки" завершился в столице. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В интенсиве поучаствовали 96 человек, по итогу подписали семь контрактов в музыкальными лейблами, 16 музыкальных проектов вошли в 118 плейлистов популярных стриминговых платформ. Итогом работы менеджеров и продюсеров стали выступления музыкантов на Поклонной горе, Северном речном вокзале, в Парке Горького и "Музеоне", а также приглашения на телевизионные и радиоэфиры, запись треков для популярных сериалов. Также шести участникам предложили сотрудничество с одним из стриминговых сервисов, три радиостанции взяли финалистов в ротацию.

Во время проекта артисты записывали свои песни, продюсеры помогали в их оформлении с помощью аранжировок, менеджеры учились и готовили стратегии продвижения и поддержки музыканта. Всего было три направления, в каждом из них была 9-дневная программа, в которой поучаствовали 32 человека: 16 исполнителей, 8 менеджеров и 8 продюсеров.

Все интенсивы закончили финальной презентацией. В питчингах участвовали приглашенные звезды, которые делились с участниками опытом, давали рекомендации и мотивировали их на дальнейшие достижения.

Ранее сообщалось, что в Москве начался прием заявок на участие в шестом сезоне проекта "Музыка в метро". Поучаствовать могут профессиональные и начинающие музыканты разных жанров. Для своей презентации можно выбрать авторские песни, кавер-версии известных композиций и классическую музыку. Прием заявок продлится до 12 ноября.

"Мой район. Навигатор": прием заявок в проект "Музыка в метро" продлится до 12 ноября