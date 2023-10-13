13 октября, 18:59Транспорт
Жители столицы выбрали аромат Филевской линии метро
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Жители Москвы посредством голосования выбрали новый аромат Филевской линии метрополитена. Скоро в поездах, курсирующих по голубой ветке, будет запах зеленого чая, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Там уточнили, что голосование длилось две недели, в нем участвовали почти тысяча человек. Аромат-победитель определился во втором туре, где москвичи выбирали между запахами зеленого чая и красных фруктов. Все они для столичного метро гипоаллергенны и одобрены Роспотребнадзором, заверили в Дептрансе.
Также в ходе голосования пассажиры предложили запустить ароматизированные составы по Кольцевой, Замоскворецкой и Арбатско-Покровской линиям.
В ведомстве напомнили, что впервые ароматы в вагонах метро появились в 2019 году. Тогда в поездах на Филевской линии пахло сакурой и лаймом.
Ранее сообщалось, что в столице стартовал прием заявок на участие в шестом сезоне проекта "Музыка в метро".
Эксперты отберут кандидатов для следующего этапа, на котором самые яркие конкурсанты пройдут прослушивание и покажут свои таланты перед жюри. Победители смогут выступать в течение года в метро, выбирая удобное время и место.
Филевская линия московского метро обретет свой новый неповторимый аромат
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