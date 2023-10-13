Жители столицы выбрали аромат Филевской линии метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Жители Москвы посредством голосования выбрали новый аромат Филевской линии метрополитена. Скоро в поездах, курсирующих по голубой ветке, будет запах зеленого чая, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Там уточнили, что голосование длилось две недели, в нем участвовали почти тысяча человек. Аромат-победитель определился во втором туре, где москвичи выбирали между запахами зеленого чая и красных фруктов. Все они для столичного метро гипоаллергенны и одобрены Роспотребнадзором, заверили в Дептрансе.

Также в ходе голосования пассажиры предложили запустить ароматизированные составы по Кольцевой, Замоскворецкой и Арбатско-Покровской линиям.

В ведомстве напомнили, что впервые ароматы в вагонах метро появились в 2019 году. Тогда в поездах на Филевской линии пахло сакурой и лаймом.

Ранее сообщалось, что в столице стартовал прием заявок на участие в шестом сезоне проекта "Музыка в метро".

Эксперты отберут кандидатов для следующего этапа, на котором самые яркие конкурсанты пройдут прослушивание и покажут свои таланты перед жюри. Победители смогут выступать в течение года в метро, выбирая удобное время и место.

Филевская линия московского метро обретет свой новый неповторимый аромат