В Москве представили перспективную схему развития метро и МЦД до 2030 года

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

НИИ "МосТрансПроект" показал новую схему развития метро и МЦД до 2030 года. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"На схеме появились диаметры МЦД-3 и МЦД-4, а также можно увидеть, как будет проходить будущий МЦД-5", – говорится в сообщении.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"



Ранее Сергей Собянин заявил, что власти закупят для столичного метро еще как минимум 500 вагонов "Москва-2020" до 2026 года.

Среди главных преимуществ этих составов мэр выделил широкие двери и проходы между вагонами, систему вентиляции с функцией обеззараживания воздуха, а также крупные информационные экраны внутри и снаружи.

Как ранее уточнили в Дептрансе, доля обновленных составов метро увеличилась в шесть раз с 2010 года. На 12 ветках пассажиров перевозят комфортные поезда серий "Москва-2020", "Москва", "Ока" и "Русич".

Собянин: по МЦД-1 и МЦД-2 пассажиры совершают 180 тыс. поездок в сутки