11 октября, 16:05Транспорт
В Москве представили перспективную схему развития метро и МЦД до 2030 года
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин
НИИ "МосТрансПроект" показал новую схему развития метро и МЦД до 2030 года. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
"На схеме появились диаметры МЦД-3 и МЦД-4, а также можно увидеть, как будет проходить будущий МЦД-5", – говорится в сообщении.
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Ранее Сергей Собянин заявил, что власти закупят для столичного метро еще как минимум 500 вагонов "Москва-2020" до 2026 года.
Среди главных преимуществ этих составов мэр выделил широкие двери и проходы между вагонами, систему вентиляции с функцией обеззараживания воздуха, а также крупные информационные экраны внутри и снаружи.
Как ранее уточнили в Дептрансе, доля обновленных составов метро увеличилась в шесть раз с 2010 года. На 12 ветках пассажиров перевозят комфортные поезда серий "Москва-2020", "Москва", "Ока" и "Русич".
Собянин: по МЦД-1 и МЦД-2 пассажиры совершают 180 тыс. поездок в сутки
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