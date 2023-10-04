Новые тарифы: как изменится цена проезда и парковок с осени 2023 в Москве

С 15 октября в Москве изменится часть тарифов на проезд в общественном транспорте. Корректировка связана с ежегодной инфляцией, а также ростом цен на топливо и электроэнергию. Вместе с тем в Дептрансе столицы подчеркнули, что доступность поездок удалось сохранить. Также этой осенью скорректируют цены за парковку и эвакуацию машин. Подробности – в материале Москвы 24.



Цены на проездные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Дептрансе Москвы рассказали об изменении некоторых тарифов на проезд в общественном транспорте с 15 октября. Отмечается, что корректировки вводят в условиях ежегодной инфляции, а также роста цен на топливо и электроэнергию. При этом в ведомстве подчеркнули, что сохранили для москвичей и гостей города доступность проезда.





из сообщения Дептранса Москва Шестой год подряд мы сохраняем без изменений стоимость билетов на 365 дней: "Единый" в центральной зоне и пригороде, билет "Автобус – Трамвай". Их можно заморозить на 14 дней.

Корректировки не коснутся и стоимости проезда на регулярных речных маршрутах. Кроме того, останутся бесплатными пересадки на наземном транспорте, а также между рельсовыми видами транспорта.

В Дептрансе добавили, что разовая поездка по биометрии является наиболее выгодной – всего 50 рублей. Вместе с тем отмечается, что столичные безлимитные билеты и проездные для обучающихся сохраняют статус самых доступных среди крупных российских городов.

В ведомстве также обратили внимание, что с 2011 года тарифы на разный вид транспорта корректируют на 40% ниже инфляции. "В Москве пассажиры совершают самые длинные поездки, при этом стоимость за пройденное расстояние намного дешевле (до 45%), чем в других мегаполисах России", – подчеркнули в Дептрансе.

Что касается корректировок, то с 15 октября стоимость одной поездки по билетам "Единый" изменится с 62 до 65 рублей. В свою очередь, проезд по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" составит 54 рубля вместо 50. Бесконтактная оплата банковской картой или телефоном изменится с 56 на 61 рубль.

Стоимость билета "Единый" для обучающихся на 30 дней в центральной зоне обойдется в 770 вместо 715 рублей. На 90 дней изменится с 2 055 до 2 210 рублей. При этом многие тарифы останутся прежними.



Тарифы для водителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Этой осенью также скорректируют цены на парковку и эвакуацию для водителей. В частности, с 15 октября изменится стоимость перемещения на спецстоянку автомобилей-нарушителей. Тариф пересчитают с учетом роста затрат города на эту процедуру.





из сообщения Дептранса Москва Несмотря на то что водители, чьи автомобили попали на спецстоянку, нарушили правила, мы идем им навстречу и устанавливаем тарифы ниже, чем реальная стоимость эвакуации, которая рассчитывается по методике ФАС. При условии, что эвакуация будет оплачена вовремя – в течение 60 дней.

В Дептрансе напомнили, что первые сутки нахождения авто на спецстоянке бесплатные. Останется прежней скидка в 25%, если водитель оплатит эвакуацию до момента получения машины обратно.

С 7 ноября на 3,5% улиц с платными парковками поменяются тарифы. На семи из них цену снизят. Однако там, где загрузка достигает 90–100%, введут новые тарифы. Кроме того, с этой же даты в зону платной уличной парковки войдет 21 участок улиц. Это сделано по просьбам местных жителей.

"Теперь еще больше москвичей смогут в приоритетном порядке оставлять машины в своем районе. Для местных жителей парковка остается бесплатной, нужно просто оформить резидентное разрешение", – рассказали в Дептрансе.

Максимальный тариф на платных парковках, который составляет 450 рублей в час, также останется прежним и не будет повышаться.

