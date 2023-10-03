Цена поездки по билетам "Единый" на 30 и 90 дней изменится в среднем на 2 рубля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цена на ряд тарифов городского транспорта Москвы изменится с 15 октября. Стоимость была скорректирована в условиях ежегодной инфляции, роста цен на электроэнергию и топливо, однако доступность поездок осталась сохранена. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что с 2011 года корректировка тарифов на проезд в Москве существенно ниже уровня инфляции, они остаются самыми доступными среди самых больших городов РФ.

Шестой год подряд не меняется стоимость билетов на 365 дней: "Единый" в центральной зоне и пригороде, билет "Автобус – Трамвай". Их можно заморозить на 14 дней.

Между тем стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30 и 90 дней изменится в среднем на 2 рубля. При этом разовая поездка по биометрии остается наиболее выгодной, ее цена – 50 рублей. Прежней останется стоимость проезда на регулярном речном транспорте.

Бесплатными останутся пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта и между рельсовыми видами транспорта. Также столичные безлимитные билеты и проездные для обучающихся по-прежнему наиболее доступные среди крупных городов страны.

Дептранс уточнил, что с 2011 по 2023 год рост стоимости проезда на разных видах транспорта в городе на 40% ниже уровня инфляции за этот же период. При этом столичные пассажиры совершают самые длинные поездки, а стоимость за пройденное расстояние намного дешевле (до 45%), чем в других российских мегаполисах.

Инфографика: Дептранс Москвы

Ранее сообщалось, что в столице началось тестирование привязки карты москвича к биометрии, благодаря чему пассажиры со льготным проездом смогут не прикладывать карту к турникетам метро и на МЦК. Подключить проезд по биометрии могут все. Для этого надо сдать биометрические данные и привязать банковскую карту в приложении "Метро Москвы".