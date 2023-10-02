В столице началось тестирование привязки карты москвича к биометрии

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Началось тестирование привязки карты москвича к биометрии, благодаря чему пассажиры со льготным проездом смогут не прикладывать карту к турникетам метро и на МЦК, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Руководитель ведомства Максим Ликсутов отметил, что в тестировании участвуют 100 пассажиров. Пользоваться биометрией или нет, каждый человек решает сам. Отмечается, что система является полностью российской разработкой. У нее банковский уровень защиты, все данные зашифрованы.

Подключить проезд по биометрии могут все. Для этого надо сдать биометрические данные и привязать банковскую карту в приложении "Метро Москвы".

Ранее сообщалось, что стоимость проезда на втором маршруте речного трамвайчика в Москве не поднимется. Там будет такая же цена поездки, как и на первом маршруте, то есть 150 рублей.

Пассажиры речного трамвайчика смогут оплатить проезд "Тройкой", банковской картой, телефоном на системе Android с привязанной картой "Мир", а также по биометрии. Бесплатно прокатиться могут дети до семи лет в сопровождении взрослого и люди, имеющие абонемент "Единый" на 90 и 365 дней.