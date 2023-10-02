Оплата проезда по проспекту Багратиона стала доступна в приложении "Парковки России"

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Оплатить проезд по проспекту Багратиона в Москве теперь можно в приложении "Парковки России". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы интегрировали оплату проезда по новой трассе в "Парковки России" для удобства водителей. Им не нужно скачивать сразу несколько программ, чтобы пользоваться платными дорогами и парковками – все под рукой в режиме одного экрана", – цитируют его в телеграм-канале столичного Дептранса.

Счет на оплату сформируется в приложении сразу после проезда по проспекту. Внести средства можно в течение пяти дней.

Движение по проспекту Багратиона в Москве открыли 9 сентября. Дорога протяженностью почти 22 километра, состоящая из шести полос, протянулась от "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца (ТТК) до МКАД через Молодогвардейскую развязку. Эксплуатация участка осуществляется на платной основе.



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