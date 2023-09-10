Водителям напомнили об изменении схемы движения возле "Москва-Сити"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Схема движения возле "Москва-Сити" изменилась, напомнили в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Если вам нужно в Сити, двигайтесь по ТТК, а перед круговым движением поверните налево, на улицу Эрисмана. Дорога приведет в Сити или на проспект Багратиона", – говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что попасть на Тестовскую улицу, 1-й Красногвардейский и Шмитовский проезды оттуда теперь нельзя, съезд был перекрыт. Кроме того, закрыли поворот на Пресненскую набережную с Тестовской улицы в сторону центра и левые повороты с Краснопресненской набережной на Выставочный переулок и обратно.

Уточняется, что недалеко от башен "Парк" и "Ривер" теперь двустороннее движение.

Ранее в департаменте сообщали, что такие изменения помогут сохранить комфортные условия движения с учетом присоединения новой дороги и дополнительного потока машин. Ведомство рекомендовало автомобилистам ознакомиться с нововведениями и обращать внимание на экраны.

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