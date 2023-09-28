Стоимость проезда на втором маршруте речного трамвайчика в Москве не поднимется

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Уже скоро заработает второй регулярный речной маршрут ЗИЛ – Печатники. Стоимость проезда на нем не поднимется, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Руководитель ведомства Максим Ликсутов рассказал, что на втором речном маршруте будет такая же цена поездки, как и на первом, то есть 150 рублей. Маршрут полностью интегрируют в единую систему Московского транспорта.

Пассажиры речного трамвайчика смогут оплатить проезд "Тройкой", банковской картой, телефоном на системе Android с привязанной картой "Мир", а также по биометрии. Бесплатно прокатиться могут дети до семи лет в сопровождении взрослого и люди, имеющие абонемент "Единый" на 90 и 365 дней.

Ранее сообщалось, что пассажиры совершили более 200 тыс поездок на регулярном речном электротранспорте с момента его запуска.

Электросуда выполнили более 5,5 тысячи рейсов и прошли почти 40 тысяч километров. Самым популярным причалом стал Киевский, 40% отправлений совершено оттуда.

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