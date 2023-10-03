На некоторых улицах в Москве изменят стоимость парковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Стоимость парковки изменится на некоторых улицах Москвы с октября и ноября текущего года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей изменится с 15 октября. При этом тариф будет пересчитан, учитывая рост таких реальных затрат города на эвакуацию, как цены на топливо, зарплат работников, средств на содержание эвакуаторов и стоянок.

"Несмотря на то что водители, чьи автомобили попали на спецстоянку, нарушили правила, мы идем им навстречу и устанавливаем тарифы ниже, чем реальная стоимость эвакуации, которая рассчитывается по методике ФАС. При условии, что эвакуация будет оплачена вовремя – в течение 60 дней", – отметили в департаменте.

Уточняется, что машина будет храниться на спецстоянке бесплатно первые сутки, а на перемещение и хранение сохраняется скидка 25%, если оплатить до получения транспортного средства.

Кроме того, на 3,5% улиц с платными парковками изменятся тарифы на парковку с 7 ноября, а на семи улицах цена будет снижена. Там, где загрузка платных парковок сейчас достигает 90–100%, будут действовать новые тарифы.

Как добавили в Дептрансе, действующая тарифная сетка – максимальный тариф 450 рублей в час – не будет увеличена.

Там также подчеркнули, что принятые решения сделают дороги свободнее, а местные жители получат больше доступных мест для стоянки возле дома. Так, в зону платной уличной парковки с 7 ноября войдет 21 участок улиц.

"Теперь еще больше москвичей смогут в приоритетном порядке оставлять машины в своем районе. Для местных жителей парковка остается бесплатной, нужно просто оформить резидентное разрешение", – заключили в департаменте.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев текущего года москвичи приобрели у города почти 4,3 тысячи машино-мест. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего парковочные места приобретали в СЗАО – 932 объекта.



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