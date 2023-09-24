В МВД поддержали запрет на длительную стоянку в жилой зоне для такси

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В МВД поддержали предложение заместителя председателя Государственной Думы Чернышова о запрете на парковку и длительную стоянку такси в жилой зоне. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

"В адрес Главка Госавтоинспекции МВД России поступило обращение заместителя председателя Государственной Думы Чернышова Б. А. с предложением ввести запрет в правила дорожного движения парковаться автомобилями такси более, чем на 30 минут в жилой зоне", – говорится в сообщении.

Согласно правилам дорожного движения, стоянка – это прекращение движение более, чем на пять минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров или разгрузкой и погрузкой автомобиля. В Думе уточнили, что иных временных интервалов не установлено.

Депутат Чернышов указал о многочисленных обращениях в его адрес жителей больших городов. Он поддержал инициативу, но при этом отметил, что она требует проработки с участием власти.

С 1 сентября в России вступил в силу закон о такси. Из-за этого стоимость такси сильно выросла. Средняя стоимость поездки на такси в РФ достигла 32,53 рубля в расчете на один километр пути, это максимальный показатель за последние 10 лет. При этом, по некоторым данным, только с начала текущего года услуги такси подорожали на 25% в регионах России и на 40% – в Москве.