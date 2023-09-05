Депутат Госдумы объяснил, почему цены на такси резко выросли

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Стоимость поездок на такси, которая возросла в конце августа, больше не будет расти и вновь вернется к нормальным показателям. Всплеск был обусловлен вступлением в силу закона о такси и вызван неготовностью местных властей. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на члена комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александра Толмачева.

1 сентября закон о такси вступил в силу, и отрасль смогла организовать работу по этим правилам, поэтому расценки начали постепенно возвращаться на прежний уровень.

"Регионам важно не создавать препятствий для работы рынка. Так, сейчас есть субъекты, где заканчиваются бланки для выдачи разрешений для такси, а срок выдачи разрешения – 30 дней. И это тоже не способствует снижению цены", – сообщил он.

Также депутат Госдумы сообщил еще несколько факторов, из-за которых увеличилась цена на поездки: перевозчики вынуждены менять марки авто на отечественные и китайские, что дорого обходится. Кроме того, в отрасли в 2023 году недосчитались 40–45 тысяч новых машин.

"Во всех транспортных сферах существует дефицит кадров. По примерным оценкам, отрасли не хватает около 80 тысяч человек. Предложение на рынке снижено, а спрос на услугу продолжает расти, что и приводит к увеличению цены", – заявил Толмачев.

При этом он отметил, что такси не может стоить дешевле других видов транспорта, так как за комфорт и удобство надо платить. Сам же транспорт в целом подорожал за последнее время, и такси тоже не отстает от них.

Ранее стало известно, что средняя стоимость поездки на такси в РФ достигла 32,53 рубля в расчете на один километр пути, это максимальный показатель за последние 10 лет. При этом, по некоторым данным, только с начала текущего года услуги такси подорожали на 25% в регионах России и на 40% – в Москве.

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