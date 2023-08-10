В ГД заявили о необходимости госрегулирования цен на такси

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В России необходимо ввести госрегулирование цен на поездки в такси, поскольку сегодня перевозчики "делают, что хотят". Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" озвучил зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

"Мы давно ставим вопрос о том, чтобы государство не было сторонним наблюдателем в рыночной экономике. <...> Поездки на такси до последнего времени были не очень дорогими. <...> Из-за роста цен на топливо, горюче-смазочные материалы, на автомобили <...> идет наслоение и на тарифы для пассажиров", – сказал депутат.

Он напомнил, что российским законодательством предусмотрено принудительное регулирование цен и тарифов в случае, если они менее чем за месяц увеличиваются на 30% и больше. Также в качестве возможного решения проблемы парламентарий видит отмену пошлин на импортные автомобили, что позволит снизить их стоимость на рынке РФ.

Ранее стало известно, что средняя стоимость поездки на такси в РФ достигла 32,53 рубля в расчете на один километр пути, это максимальный показатель за последние 10 лет. При этом, по некоторым данным, только с начала текущего года услуги такси подорожали на 25% – в регионах России и на 40% – в Москве.



Тарифы на такси в столице могут вырасти на 20% осенью