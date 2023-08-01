Стоимость автомобилей "Москвич" выросла более чем на 12% в августе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Автомобили "Москвич" и "Москвич 3е" подорожали более чем на 12% до 2,2 и 3,9 миллиона рублей соответственно. Соответствующие изменения в цене отражены на сайте компании.

Стартовая стоимость автомобилей обновилась 1 августа. В частности, цена "Москвича" на механике выросла на 17% с 1,9 миллиона до 2,22 миллиона рублей.

В то же время электрического кроссовера "Москвич 3е" увеличилась почти на 13% с 3,5 миллиона рублей до 3,95 миллиона.

Ранее анонсировалось, что автомобили "Москвич" войдут в программы поддержки спроса в РФ.

По условиям программы льготного автокредитования, скидка на первоначальный взнос при покупке электромобиля "Москвич 3е" составит 25%, но не более 625 тысяч рублей. Если пользоваться программой лизинга скидка будет варьироваться в диапазоне от 10 до 25%.

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