Автомобили "Москвич" войдут в программы поддержки спроса в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Автозавод "Москвич" включен в спецконтракт своего технологического партнера ПАО "Камаз", что позволит машинам бренда войти в программы льготного автокредитования и лизинга. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

"Подписано дополнительное соглашение, согласно которому АО МАЗ "Москвич" включен в СПИК технологического партнера ПАО "Камаз". <...> Соответствующее соглашение также позволит автомобилям марки "Москвич" войти в государственные программы стимулирования спроса", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Согласно условиям программы льготного автокредитования, скидка на первоначальный взнос при покупке электромобиля "Москвич 3е" составит 25%, но не более 625 тысяч рублей. По программе лизинга автомобили будут доступны для покупки со скидкой от 10 до 25%.

Кроме того, в рамках соглашения с 2026 года "Москвич" начнет выпускать электромобили с отечественными электродвигателем и тяговой батареей. В 2024 году на производстве планируют наладить процессы сварки и окраски кузова с привлечением российских поставщиков.

Ранее столичной Росгвардии передали 100 автомобилей "Москвич 3". Как отметил Сергей Собянин, от работы Росгвардии во многом зависит безопасность москвичей, безопасность жителей и развитие столицы. В свою очередь, в Росгвардии назвали автомобили достойным подарком службе вневедомственной охраны.



Сергей Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич 3"