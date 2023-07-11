Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов посетили базу Росгвардии – городок ОМОН в Строгине. Во время визита мэр Москвы передал сотрудникам Росгвардии 100 автомобилей "Москвич 3".

"Росгвардия является одним из самых ключевых звеньев по обеспечению безопасности столицы как от внешних врагов, так и наведения внутреннего правопорядка, защиты объектов социальной сферы, детских садов, школ, больниц, органов государственной власти. От работы Росгвардии во многом зависит безопасность москвичей, безопасность жителей и развитие нашего города", – сказал Собянин.

По словам градоначальника, Росгвардии всегда с удовольствием оказывали и будут оказывать содействие как в материально-техническом обеспечении, так и в соцподдержке.

В свою очередь, Золотов сказал, что правительство столицы много лет качественно решает вопросы развития инфраструктуры войск. Кроме того, благодаря действиям правительства укрепляется материальная база подразделений, а также растет уровень социальной защищенности личного состава.

Также Золотов отметил очередной вклад в безопасность региона путем передачи новых "Москвичей". Он подчеркнул, что именно руководство Москвы решило возродить производство этих автомобилей.

По словам главы Росгвардии, переданные автомобили являются достойным подарком службе вневедомственной охраны.

Ранее сообщалось, что более 200 машин "Москвич 3" получили оснащение сервиса "Яндекс Такси" и начали работать на дорогах столицы.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, благодаря работе в сервисе такси автомобилей столичного завода поездки пассажиров станут более безопасными и надежными.