Автоэксперт спрогнозировала подорожание обслуживания автомобилей до конца 2023 года

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Затраты на техническое обслуживание автомобилей могут увеличиться на 15% до конца 2023 года, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на директора международной сети автосервисов Fit Service Татьяну Овчинникову.

"Во-первых, до конца года в автосервисах с большой долей вероятности повысятся цены на нормо-час на ремонт машин. Кроме того, ожидается увеличение зарплат сотрудникам, которое необходимо из-за общего роста цен в стране. Во-вторых, вырастет и цена на запасные части из-за ослабления рубля. Исходя из этих факторов, рост цен на обслуживание автомобилей может составить 10–15% на конец года", – объяснила свой прогноз Овчинникова.

Отмечается, что средний чек за обслуживание автомобилей по итогам первой половины этого года составил 7 340 рублей. При этом в первой половине прошлого года он был на 20% ниже. Эксперт также отметила небольшое снижение суммы чека в первом месяце лета – в июне показатель опустился до 7 372 рублей.

Ранее эксперт по городскому транспорту Роберт Ян объяснил рост цен на такси подорожанием как самих автомобилей, так и их обслуживания. В то же время, по мнению эксперта, агрегаторы не могут увеличить цены сразу в несколько раз, подорожание происходит постепенно.

Ян не стал связывать увеличение цены на такси с западными санкциями. Он заявил, что санкционное влияние привело бы к значительному подорожанию услуг, однако этого не произошло.

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