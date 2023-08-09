Эксперт объяснил рост стоимости поездок на такси в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Рост стоимости поездок на такси может быть связан с нехваткой автомобилей, эксплуатирующихся с 2019–2020 годов. Такое мнение в эфире радиостанции "Комсомольская правда" высказал руководитель Центра компетенций Международного Евразийского форума Станислав Швагерус.

Эксперт объяснил, что машины, приобретенные для таксопарков по низкой стоимости, со временем стареют и выходят из эксплуатации.

"Если автомобили классом повыше перекрываются китайским автопромом, где-то "Москвичем", то транспорта, который эксплуатируется с 2019–2020 года, серьезно не хватает. Именно поэтому повышается цена", – сказал Швагерус.

По его словам, с проблемой повышения цен на услуги такси столкнулись многие регионы. К возможным причинам эксперт также отнес подорожание бензина.

Ранее стало известно, что стоимость поездок на такси достигла рекордного показателя за последние 10 лет. В июне цена поездки составляла 32,53 рубля в расчете на один километр пути. По данным "Чек Индекса", в среднем чек затрат на такси в России за первые полгода составил 435 рублей, что на 4% больше аналогичного периода 2022 года.



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