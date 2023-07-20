Прогноз цены за проезд на такси появился в приложении "Яндекс Go"

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Прогноз цены на такси появился в приложении "Яндекс Go". Пользователи теперь имеют возможность оценить уровень спроса и динамику стоимости проезда в течение дня. О новой опции рассказали в пресс-службе компании.

Представители сервиса отмечают, что планировать поездку станет еще удобнее. В приложении будет отображаться график, который будет учитывать количество свободных транспортных средств рядом и цены на такси по данному маршруту за прошлые четыре недели. Пассажиры будут принимать решение о том, заказать машину сейчас или позже, опираясь на полученную информацию.

"Если цена поездки выше или ниже обычной, приложение также это отметит и укажет, какие именно факторы на это повлияли", – объяснили специалисты.

Ранее "Яндекс Навигатор" научился показывать, сколько займет дорога в определенный день и время суток. Сервис начал оптимизировать маршруты из 4–10 точек.

В компании отметили, что благодаря нововведению станет проще планировать поездку и оценить, сколько времени заложить на путь в аэропорт или на вокзал. Вместе с этим приложение оснастили опцией, которая позволит избегать плохих и грунтовых дорог. При ее активации навигатор будет прокладывать маршруты только по дорогам с хорошим покрытием, если это возможно.



Сервисы "Яндекс Go" и Uber запустили такси для младенцев