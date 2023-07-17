Средний чек поездки на такси в РФ увеличился на 25% с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Средний чек поездки на такси в РФ в первом полугодии текущего года увеличился на 25%, до 383 рублей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".

Отмечается, что год назад этот показатель составлял 306 рублей. Примечательно, что в Москве средний чек оказался не самым высоким – только 363 рубля. Больше всего на поездки в такси тратили жители Новосибирска – 1 072 рубля, а меньше всего – челябинцы (211 рублей).

В ходе исследования также было установлено, что женщины чуть чаще мужчин пользуются услугами такси, но при этом мужчины в среднем тратят на поездки больше: 440 против 327 рублей.

Ранее стало известно, что с 1 сентября этого года ФСБ получит полный удаленный доступ к системам и базам данных заказов легкового такси. Таксопарки должны будут предоставлять сведения о поездках не позднее десяти дней после запроса.

