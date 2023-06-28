Московские вузы приступили к разработке направления "Беспилотный транспорт"

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В рамках проекта "Московская техническая школа" были подписаны соглашения с еще 24 компаниями и вузами о развитии направления "Беспилотный транспорт". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Развитие такого сложного и стратегически важного направления, как "Беспилотный транспорт", требует создания особой образовательной инфраструктуры в партнерстве с высококвалифицированными специалистами. Так, в рамках проекта "Московская техническая школа" мы подписали Соглашение о взаимодействии с 24 ведущими компаниями и вузами", – заявил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Среди столичных вузов в разработке направления примут участие МИСИС, Московский технический университет связи и информатики, Московский физико-технический институт, Московский авиационный институт, Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем и другие университеты.

Кроме вузов, к проекту присоединились московские предприятия, в том числе производитель гражданских беспилотных вертолетов "Аэромакс", авиастроительная корпорация "Иркут", изготовитель систем охраны "БГ-Оптикс" и другие.

Ранее компания запустила в столичном Ясеневе роботакси, которые управляются посредством искусственного интеллекта. Первыми участниками тестирования стали пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта.

Как отметил руководитель сервиса Андрей Кармацкий, машина может ездить и в дождь, и в снег. Однако при сильных снегопадах "Яндекс" планирует не эксплуатировать беспилотные такси.

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