Дочерняя компания "Яндекса" начала тестировать беспилотные автомобили в Белграде

Фото: yandex.ru

Self-Driving Group, которая является дочерней компанией "Яндекса", начала тестировать беспилотные автомобили в Сербии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

"Международная Self-Driving Group, которая после реструктуризации будет выделена в самостоятельную компанию из "Яндекса", запустила тестирование автономных автомобилей на дорогах Белграда", – сообщил источник.

В самом "Яндексе" эту информацию подтвердили.

Ранее компания запустила в столичном Ясеневе роботакси, которые управляются посредством искусственного интеллекта. Первыми участниками тестирования стали пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта.

Как отметил руководитель сервиса Андрей Кармацкий, машина может ездить и в дождь, и в снег. Однако при сильных снегопадах "Яндекс" планирует не эксплуатировать беспилотные такси.

Выяснилось, что роботакси не использует GPS и интернет-соединение для более точного перемещения. Спутниковые навигационные данные заменяют сверхточные карты и лидар.

Первые испытания роботакси прошли еще в 2018 году в Иннополисе. С тех пор беспилотные машины "Яндекса" проехали уже больше 24 миллионов километров, а жители Иннополиса совершили более 60 тысяч поездок.



"Актуальный репортаж": беспилотное такси появилось в столице